Через обстріли в зоні АТО двоє військових отримали поранення

Впродовж доби, 2 січня, у зоні АТО внаслідок обстрілів отримали поранення двоє українських військових, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

За інформацією штабу, поблизу Авдіївки бойовики порушували перемир’я з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі Верхньоторецького вони застосували проти українських військових міномети калібру 82-мм та піхотне озброєння. На Приазов’ї бойовики також з 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по українських бійцях на підступах до Гнутового. Крім того, бойовики кілька разів з усього спектру піхотного озброєння обстрілювавли оборонні укріплення сил АТО довкола Водяного.

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні угрупування шість разів порушили режим припинення вогню.

У результаті обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень. Стан їхнього здоров’я – задовільний.