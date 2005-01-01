У зоні АТО загинув один український військовий

Протягом минулої доби один український військовослужбовець загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої. Про це розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу, повідомив «Укрінформ».

«Внаслідок ворожих вогневих провокацій жоден український військовослужбовець не постраждав. Але, на жаль, без втрат минулої доби не обійшлося. В районі населеного пункту Новотошківське один військовослужбовець підірвався на вибуховому пристрої», – сказав Мотузяник.

Він додав, що військовослужбовець отримав множинні поранення, не сумісні з життям. Наразі не відомо, звідки саме загиблий.