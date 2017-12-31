На Луганщині під час вибуху постраждав український військовослужбовець

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 13:561680

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31 грудня у зоні АТО підірвався український військовий. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає «Українська правда».

Причиною поранення став підрив невстановленого вибухового пристрою у районі села Кримського, що у Луганській області.

«Воїна було оперативно евакуйовано до військового мобільного госпіталю. Наразі його життю ніщо не загрожує», – повідомив він.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики здійснили чотири обстріли позицій Збройних Сил України.

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