На Луганщині під час вибуху постраждав український військовослужбовець

31 грудня у зоні АТО підірвався український військовий. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає «Українська правда».

Причиною поранення став підрив невстановленого вибухового пристрою у районі села Кримського, що у Луганській області.

«Воїна було оперативно евакуйовано до військового мобільного госпіталю. Наразі його життю ніщо не загрожує», – повідомив він.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики здійснили чотири обстріли позицій Збройних Сил України.