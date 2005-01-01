За добу бойовики чотири рази порушували режим новорічного перемир’я

Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не змогли у повній мірі забезпечити режим тиші. Протягом 30 грудня бойовиник здійснили чотири прицільні обстріли позицій ЗСУ. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 30 грудня.



«На Приазов’ї противник вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО на підступах до низки прифронтових населених пунктів. Зокрема, оборонців Водяного та Гранітного бойовики провокували із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А у районі Павлополя агресор застосував, окрім цієї зброї, ще й гранатомети та 82-мм міномети», – йдеться у повідомленні.

На інших ділянках порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Унаслідок обстрілів жоден український захисник не постраждав.