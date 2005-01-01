На Львівщині поховали 43-річного бійця АТО Петра Михайлюка

СуспільствоСофія Лазуркевич, 25 грудня32776

До теми

На Львівщині поховали 43-річного бійця АТО Петра Михайлюка
фото 5 каналу
Кілька сотень людей прийшли попрощатись з Петром Михайлюком

У понеділок, 25 грудня, у селі Гологори, що у Золочівському районі на Львівщині, відбувся похорон загиблого на Сході військового Петра Михайлюка. Як інформує 5 канал, на похорон військового прийшло кілька сотень людей.

Петру Михайлюку було 43 роки. Він загинув унаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Старий Айдар, під час якого отримав уламкове поранення в шию.

43-річний Петро Михайлюк підписав контракт із ЗСУ ще на початку антитерористичної операції на Сході.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У зоні АТО бойовики продовжують прицільні обстріли українських позицій ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук