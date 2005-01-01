На Львівщині поховали 43-річного бійця АТО Петра Михайлюка

Кілька сотень людей прийшли попрощатись з Петром Михайлюком

У понеділок, 25 грудня, у селі Гологори, що у Золочівському районі на Львівщині, відбувся похорон загиблого на Сході військового Петра Михайлюка. Як інформує 5 канал, на похорон військового прийшло кілька сотень людей.

Петру Михайлюку було 43 роки. Він загинув унаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Старий Айдар, під час якого отримав уламкове поранення в шию.

43-річний Петро Михайлюк підписав контракт із ЗСУ ще на початку антитерористичної операції на Сході.