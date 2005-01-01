У зоні АТО бойовики продовжують прицільні обстріли українських позицій

СуспільствоРоман Ганкевич, 24 грудня601

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У зоні АТО бойовики продовжують прицільні обстріли українських позицій
фото Reuters
Обидва порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку

Бойовики з опівночі у неділю здійснили два провокаційні обстріли позицій українських військ на Донбасі. Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО.

«Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних сил України. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два провокаційні обстріли позицій сил АТО», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обидва порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку. Зокрема, у передмісті Авдіївки незаконні збройні формування понад годину вели прицільний вогонь по оборонних укріпленнях українських військ із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А у районі Верхньоторецького активізувалися снайпери бойовиків, які обстрілювали опорні пункти ЗСУ.

«Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», - наголосили у штабі.

Як повідомлялося, відповідно до Мінських домовленостей на лінії бойового зіткнення з 00:00 23 грудня оголошено перемир'я на новорічні та різдвяні свята.

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Бойовики порушили «різдвяне» перемир'я у зоні АТО ZAXID.NET
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