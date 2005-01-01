Бойовики порушили «різдвяне» перемир'я у зоні АТО

Поранених і загиблих серед українських військових немає

На Світлодарській дузі бойовики порушили так зване новорічно-різдвяне перемир'я, яке почало діяти в ніч проти 23 грудня. Про це повідомив керівник прес-центру штабу АТО Василь Лабай, передає канал 112.

«З початку цього періоду, коли почало діяти новорічно-різдвяне перемир'я, до 11:30 «режиму тиші» було дотримано. Після чого російсько-терористичні війська здійснили обстріл у бік позицій ЗСУ в районі Луганського на Світлодарській дузі. Збройні провокації з гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП було скоєно з непідконтрольного українському урядові населеного пункту Калинівка», - зазначив Лабай.

Він додав, що загиблих і поранених українських військових в результаті обстрілу немає. За інформацією представника прес-центру штабу АТО, цей обстріл не становив небезпеки життю українських військових, тому сили АТО вогню у відповідь не відкривали.

Лабай зазначив, що такими діями бойовики намагаються зірвати «різдвяне перемир'я».