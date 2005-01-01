Розвідка виявила поблизу лінії зіткнення на Донбасі приховані арсенали військових РФ

СуспільствоРоман Ганкевич, 22 грудня2631

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Розвідка виявила поблизу лінії зіткнення на Донбасі приховані арсенали військових РФ
фото Укрінформ
У штабі АТО повідомили про приховані арсенали боєприпасів бойовиків

У штабі АТО повідомили, що бойовики на Донбасі мають намір «продовжувати обманювати не лише міжнародних спостерігачів, а і своїх кремлівських кураторів та постачальників». Про це йдеться у повідомленні штабу у Facebook.

За даними розвідки штабу АТО ними накопичені приховані запаси боєприпасів до артилерійських систем, інших видів важкого та стрілецького озброєння. Ці закладки боєприпасів різної величини приховані неподалік лінії бойового зіткнення на найбільш потенційно гарячих напрямках.

На думку штабу АТО, мета створення цих арсеналів – відкриті провокації проти підрозділів ЗСУ з метою дискредитації та ймовірні обстріли тимчасово окупованих прифронтових населених пунктів Донецької та Луганської областей під час Новорічного та Різдвяного перемир'я.

«Одночасно Збройні сили України та інші військові формування, які виконують завдання в районі проведення АТО – готові до режиму перемир'я та будуть його неухильно дотримуватися. Водночас адекватно реагуватимуть на дії противника», - резюмували у штабі.

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