Через отруєння чадним газом на Львівщині 44-річний чоловік потрапив до реанімації

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 07:192170

До теми

Увечері в неділю, 21 січня, у с. Крупське на Львівщині чадним газом отруївся 44-річний чоловік, якого госпіталізували до реанімації.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захиту Львівської ОДА, близько 19:30 у с. Крупське Миколаївського району на вул. Володимира Великого у приватному житловому будинку отруївся чадним газом власник будинку.

44-річного чоловіка у стані середньої важкості госпіталізували до реанімаційнго відділення Миколаївської районної лікарні.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Унаслідок отруєння чадним газом у Львові госпіталізували 5 дітей ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук