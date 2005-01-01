Через отруєння чадним газом на Львівщині 44-річний чоловік потрапив до реанімації

Увечері в неділю, 21 січня, у с. Крупське на Львівщині чадним газом отруївся 44-річний чоловік, якого госпіталізували до реанімації.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захиту Львівської ОДА, близько 19:30 у с. Крупське Миколаївського району на вул. Володимира Великого у приватному житловому будинку отруївся чадним газом власник будинку.

44-річного чоловіка у стані середньої важкості госпіталізували до реанімаційнго відділення Миколаївської районної лікарні.