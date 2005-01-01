Унаслідок отруєння чадним газом у Львові госпіталізували 5 дітей

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 08:152760

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У середу, 17 січня, приблизно о 03:45 в будинку на вул. Залізничній чадним газом отруїлось восьмеро людей. Як інформує департамент цивільного захисту ЛОДА, серед постраждалих є 5 дітей, що є членами спортивної команди з Києва.

Семеро госпіталізовані у медичні заклади. Серед потерпілих – три дівчинки і двоє хлопчиків віком від 7 до 9 років та дві жінки віком 36 і 40 років. Всі вони приїхали до Львова на спортивні змагання і оселилися в орендованій квартирі. Причини події встановлюються.

Як інформує управління фізичної культури та спорту ЛОДА, діти приїхали до Львова разом з батьками та тренером, щоб взяти участь у змаганнях з настільного тенісу, що триває з 16 до 19 січня. За даними управління, дітям зробили необхідні аналізи та до кінця доби їх випишуть з лікарні.

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