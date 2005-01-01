Причиною масового отруєння дітей у Львові стали неполадки з котлом

Мешканці однієї з квартир надихалися чадного газу. Семеро із них ‒ діти. Їх госпіталізували із поганим самопочуттям та загальною слабкістю. Однак, за словами медиків, їхнє життя поза загрозою. Це вже четвертий випадок з початку року у Львові.

За словами мешканки квартири Наталі, «збій» дала труба, що з'єднує комин із котлом. Через маленький отвір до квартири упродовж кількох днів підряд надходив чадний газ, втім, до вчорашнього вечора цього не помічали.

«Останню добу це було чути часто, бо коли ми прийшли під вечір, це вже було сильно відчутно. Тоді десь години три-чотири ми побули в сумнівах, адже були відкриті вікна-двері. І тоді ми вже викликали газову службу», ‒ розповідає мешканка квартири.

Згодом наспіла й швидка допомога: сімох дітей від 5 до 17 років відвезли до трьох лікарень міста. П'ятьох із них госпіталізували. Станом на вечір середи потерпілі почуваються добре. За словами лікарів, пацієнтів випишуть за кілька днів. Газовики ж кажуть: аби трагедії не трапилося, варто дотримуватися правил безпеки систем газопостачання.

«По-перше, це є приток свіжого повітря в будь-яке приміщення, де встановлені газові прилади. По-друге, треба створити вентиляційний канал, через який відпрацьовані гази мають вийти в атмосферу, і третє ‒ слідкувати за роботою газових приладів», ‒ радить Павло Сербан, технічний директор «Львівгазу».

Якщо ж отруєння таки сталось, медики рекомендують одразу викликати швидку допомогу.

«Ознаки отруєння вкрай важко розпізнати, бо газ не має ні смаку, ні запаху, і він дає таку спочатку сонливість. Людина може просто заснути, і не прокинутися, на жаль», ‒ розповідає Лілія Юхимів, заступниця з медичної частини обласної лікарні.

Лікарі наголошують: при отруєнні чадним газом одразу ж варто вийти на свіже повітря. Якщо ж після цього слабкість та запаморочення не минають, у лікарнях застосовують кисневі маски чи барокамери. У них з організму виводять карбоксигемоглобін. Це сполука, що утворюється від взаємодії чадного газу та крові, і призводить до кисневого голодування.

«Процент виведення карбоксигемоглобіну за годину перебування в барокамері становить у п'ять разів швидше, ніж при диханні в атмосфері», ‒ пояснює Орест Миськів, заввіділення інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні.

Нагадаємо, з початку року у Львові трапилося вже чотири випадки отруєння чадним газом. До лікарень потрапили 11 людей.