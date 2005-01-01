Четверо людей отруїлися чадним газом, з них двоє дітей

8 січня на Львівщині четверо осіб потрапили до лікарні через отруєння чадним газом, повідомляє депаратмент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Вранці до Львівської МДКЛ госпіталізували семирічну дитину, яка проживає на вул. Івасюка, 18. У дитини легкий ступінь отруєння (10% карбоксигемоглобіну).

Ще одна дитина та 34-річна доросла особа отруїлися чадним газом у Червонограді у приватному житловому будинку на вул. Стефаника. Семирічна дитина перебуває у Червоноградській лікарні у важкому стані, стан дорослого ‒ середньої важкості.

Також на вул. Городоцькій отруївся 35-річний чоловік. Його у стані середньої важкості (30% карбоксигемоглобіну) госпіталізували до Львівської ОКЛ.

Усі випадки вивчають фахівці.