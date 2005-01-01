В Івано-Франківську четверо дітей разом з мамою і татом вчаділи у квартирі

Вдень у іншій квартирі знайшли мертвою ще одну жінку

В Івано-Франківську від отруєння чадним газом у квартирі загинула родина з шести осіб. Про це 30 грудня ввечері повідомив івано-франківський «Курс».

У поліції повідомили, що загинули чоловік, жінка й четверо їхніх дітей. За попередньою інформацією, причина смерті – удушення чадним газом. Тіла виявив знайомий сім’ї, який вдень зайшов до них у гості.

Зазначається, що в цьому ж будинку ще до обіду в іншій квартирі було знайдено тіло жінки. Наразі правоохоронці розглядають версію, що вона також могла померти від чадного газу.

Як повідомило місцеве видання «Курс», загибла сім’я – це Русана Гордієнко (1978 р. н.), її чоловік Сергій (1990 р. н.), син Огнезар (2007 р. н.), доньки Ївга (2007 р. н.), Ведана (2013 р. н.), Тівер (2017 р. н.).

Русана Гордієнко – відома в Івано-Франківську поетка, психолог, засновниця психодраматичної студії «Чарунка». Подружжя цікавилося й відроджувало старослов’янські традиції й цілительство.