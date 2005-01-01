У Львові внаслідок отруєння чадним газом до лікарні потрапили семеро осіб

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 11:152940

До теми

У Львові внаслідок отруєння чадним газом до лікарні потрапили семеро осіб
фото умовне
Семеро осіб опинилися у лікарні через отруєння чадним газом

У Львові медики госпіталізували сімох осіб із отруєнням чадним газом. Подія трапилася у м. Львові в квартирі на вул. Братів Міхновських, 21, що у Залізничному районі міста. Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, повідомлення про отруєння чадним газом надійшло від диспетчера КП ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 9 січня о 22:57.

«Отруїлись, ймовірно чадним газом, 8 осіб, із них 6 дітей. Сімох постраждалих у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано до медичних закладів м. Львова. Причина отруєння – технічні неполадки в котлі», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР.

До лікарні внаслідок отруєння доставили сімох дівчат: одну – 17 років, трьох – 15 років та двох 13-річних. Ще одна потерпіла – 5-річна дівчинка. Власниця квартири від госпіталізації відмовилась.

Аварійна газова служба тимчасово перекрила подачу газу у квартиру.

До слова, з початку 2018 року у Львові трапилось уже 4 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 11 людей.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Причиною загибелі сімох людей в Івано-Франківську став новий газовий котел ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук