Причиною загибелі сімох людей в Івано-Франківську став новий газовий котел

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 14:4133800

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Причиною загибелі сімох людей в Івано-Франківську став новий газовий котел
фото Facebook Русани Гордієнко
Русана та Сергій Гордієнки і їхні діти

Ймовірною причиною загибелі поетки Русани Гордієнко та її родини в Івано-Франківську став новий газовий котел. Про це повідомило місцеве видання «Галка», посилаючись на інформацію міської комісії з надзвичайних ситуацій.

Новий котел було встановлено в квартирі сусідів загиблої родини Гордієнків. При цьому, за твердженням газовиків, котел не було належно уведено в експлуатацію. 22-річна власниця котла, як повідомляє видання, також загинула.

Нагадаємо, 30 грудня від отруєння чадним газом у квартирі загинула родина відомої поетки та психологині з Івано-Франківська, засновниці психодраматичної студії «Чарунка» Русани Гордієнко. Загинула сама Русана Гордієнко, її чоловік Сергій та четверо дітей.

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