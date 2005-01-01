Причиною загибелі сімох людей в Івано-Франківську став новий газовий котел

Русана та Сергій Гордієнки і їхні діти

Ймовірною причиною загибелі поетки Русани Гордієнко та її родини в Івано-Франківську став новий газовий котел. Про це повідомило місцеве видання «Галка», посилаючись на інформацію міської комісії з надзвичайних ситуацій.

Новий котел було встановлено в квартирі сусідів загиблої родини Гордієнків. При цьому, за твердженням газовиків, котел не було належно уведено в експлуатацію. 22-річна власниця котла, як повідомляє видання, також загинула.

Нагадаємо, 30 грудня від отруєння чадним газом у квартирі загинула родина відомої поетки та психологині з Івано-Франківська, засновниці психодраматичної студії «Чарунка» Русани Гордієнко. Загинула сама Русана Гордієнко, її чоловік Сергій та четверо дітей.