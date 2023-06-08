На Дніпропетровщині виявили масову загибель риби через підрив Каховської ГЕС та обміління Каховського водосховища

У селі Мар’янське Дніпропетровської області внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції та обміління водосховища загинуло понад 850 кілограмів водних організмів, зокрема риби, повідомив у четвер, 8 червня, начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, через стрімке обміління Каховського водосховища внаслідок руйнування російськими військами Каховської ГЕС, загинуло близько 850 кг біоресурсів.

«Це карасі, приблизно 28 тисяч рибин. Берегову лінію від риби вже очистили, її утилізували», – додав Лисак.

За його словами, збитки рибному господарству області можуть перевищувати 7,6 мільйона гривень.

Також наслідки від пошкодження Каховської ГЕС показали в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Правоохоронці додають, що це може призвести до екологічної катастрофи.

Напередодні Міністерство охорони здоров’я попередило, що вживати рибу, яка загинула через підрив Каховської ГЕС, категорично не можна, а також опублікувало рекомендації для жителів постраждалих територій стосовно вживання води.