Патрульна поліція зупинила у Львові п’яного 17-річного водія

У Львові увечері 16 листопада патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. За кермом автомобіля перебував нетверезий 17-річний львів'янин. Він розповів поліцейським, що взяв машину поки батьків не було вдома.

За інформацією прес-служби патрульної поліції Львівської області, інцидент трапився на вул. Княгині Ольги. Правоохоронці помітили автомобіль Suzuki, який їхав без увімкнених фар у темну пору доби. Машину зупинили та з’ясували, що за кермом перебуває 17-річний львів'янин.

Хлопець спочатку заперечував, що вживав алкоголь та розповів, що просто забув увімкнути фари. Він сказав, що взяв автомобіль поки батьків не було вдома, щоб навчитися водити. Патрульні також сконтактували з бабусею 17-річного хлопця та повідомили її про інцидент.

Водій пройшов перевірку на пристрої драгер і результат показав 1,43 проміле. 17-річний хлопець отримав протоколи: за неувімкнені фари (ч.2ст.122КУпАП) та за те, що сів за кермо не маючи документів, оскільки ніколи не отримував посвідчення водія (за ч.1 і ч.2 ст.126 КУпАП). Також йому виписали протокол за керування в стані сп’яніння (ч.1ст.130КУпАП).

Окрім того, як повідомили патрульні, загалом за ніч з 16 на 17 листопада у Львові вони зупинили 15 водіїв, які перебували у нетверезому стані.