Увечері в п’ятницю, 30 липня в Івано-Франківську в дев'ятиповерховому гуртожитку медичного університету на вулиці Тролейбусній сталася пожежа. Через задимлення приміщень рятувальники разом із працівниками гуртожитку вивели з будівлі 88 людей.

За інформацією рятувальників, займання відбулося у житловій кімнаті на п'ятому поверсі. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 21:20. До її гасіння залучили 39 пожежників і 10 пожежних автомобілів.

Коли прибули рятувальники, з вікна кімнати виходив дим і було видно полум'я. Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Пожежу загасили менш ніж за півгодини. У кімнаті згоріли речі домашнього вжитку та меблі. Ніхто з людей не постраждав. Причину пожежі встановлюють.