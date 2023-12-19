У вівторок, 19 грудня, у Львові призупинили подачу опалення та гарячої води до частини будинків у Франківському районі. Ремонтні бригади проводять ліквідацію пориву на тепловій мережі на вул. Володимира Великого.

Як повідомила Львівська міськрада, ремонтні роботи триватимуть до вечора, через це приблизно до 17:00 без опалення та гарячої води залишились мешканці таких будинків:

вул. Бойчука, 3, 5, 8, 10;

вул. Володимира Великого, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125;

вул. Граб’янки, 5, 7, 9, 13;

вул. Керамічна, 4, 16;

вул. Княгині Ольги, 59б, 59, 59а, 61, 63, 65, 102;

вул. Кобилиці, 19, 27, 29, 29а;

вул. Кульпарківська, 117, 121, 123, 125, 129, 133а;

вул. Молдавська, 43;

вул. Музики, 34, 36;

вул. Рубчака, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а;

вул. Симоненка, 1, 3;

вул. Стрийська, 104, 106;

вул. Тролейбусна, 2, 4, 6, 8.

«Оскільки сьогодні плюсова температура, то сподіваємося, що мешканці цих будинків не відчують відсутність теплопостачання. Адже навіть після призупинення подачі опалення протягом кількох годин теплоносій належної температури ще буде циркулювати в системі. Натомість наші ремонтні бригади намагатимуться максимально швидко завершити усі роботи і відновити подачу тепла і гарячої води», – повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».