Через прорив труби частина львів’ян не отримує водопостачання

У п’ятницю, 5 січня, «Львівводоканал» проводить ремонтні роботами на водогоні: призупинено водопостачання до кількох вулиць. Про це інформує прес-служба міськради.

Як проінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 5 січня, з 09:30 і до 14:00 призупинено водопостачання до будинків вул. Остроградських, вул. Лукаша, вул. Відкрита та прилеглих вулицях, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Відкрита, 1.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.