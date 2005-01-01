Через прорив труби частина львів’ян не отримує водопостачання

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 11:123760

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У п’ятницю, 5 січня, «Львівводоканал» проводить ремонтні роботами на водогоні: призупинено водопостачання до кількох вулиць. Про це інформує прес-служба міськради.

Як проінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 5 січня, з 09:30 і до 14:00 призупинено водопостачання до будинків вул. Остроградських, вул. Лукаша, вул. Відкрита та прилеглих вулицях, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Відкрита, 1.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

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