Через провалену атестацію суддю Франківського райсуду Львова звільнили з посади

Мирослава Гулієва працювала суддею Франківського райсуду Львова з 2008 року

У вівторок, 12 березня, Вища рада правосуддя звільнила суддю Франківського районного суду Львова Мирославу Гулієву. Відповідне рішення Вища рада правосуддя прийняла, оскільки за результатами кваліфікаційного оцінювання Мирославу Гулієву визнали такою, що не відповідає займаній посаді.

У січні на основі результатів оцінювання суддів Вищою кваліфікаційною комісією ZAXID.NET уклав рейтинг львівських суддів. Мирослава Гулієва за результатами оцінювання, яке вона проходила у червні 2018 року, показала незадовільний результат. Вона отримала 82,1 бали із 90 балів за знання теорії та 49,5 балів із 120 балів за практичну частину тестування. Відтак Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала її звільнити з займаної посади.

Мирослава Гулієва працює суддею Франківського райсуду Львова з 2008 року, до цього вона також була помічницею судді та голови цього ж суду.

Однією з резонансних справ, які розглядала Мирослава Гулієва, була справа двічі затриманого нетверезим за кермом головного лікаря 6-ї поліклініки Львова Юрія Токарєва. Після кількох судових засідань, на які сам Юрій Токарєв не з'явився, Мирослава Гулієва закрила справу через закінчення терміну притягнення до відповідальності. У підсумку Юрій Токарєв уникнув позбавлення прав та штрафу в 10,2 тис. грн.

Також Мирослава Гулієва розглядала позов заступника начальника управління «К» Служби безпеки України Василя Пісного до журналістів антикорупційного видання «Наші гроші. Львів». У 2014 році, коли Пісний вперше намагався через суд видалити з сайтів статті про себе, Мирослава Гулієва ухвалила рішення про часткове задоволення позову, зобов'язавши журналістів спростувати три абзаци тексту. Однак під час розгляду в апеляції та касації цю справу направили на новий розгляд іншим суддею.