Через проведення ремонтних робіт частина львів'ян сьогодні без води

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 3 січня, ремонтні бригади підприємства проводять роботи з ліквідації витоків на кількох вулицях, що спричинило призупинення подачі води. Про це йдеться на сайті ЛМР.

Сьогодні до 14:00 призупинено водопостачання на вулицях: вул. Замарстинівська (від вул. Липинського) та прилеглі до неї вулиці (вул. Мазепи, вул. Райніса, вул. Сеньковича, вул. Сріблиста, вул. Волошкова, вул. Уманська, вул. Шполянська, вул. Хмільова, вул. Плющева, вул. Грабова, вул. Міртова), у зв'язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вулиці Замарстинівська – вул. Мазепи.

Сьогодні до 15:00 припинено водопостачання в районі обмеженому вулицями: вул. Хімічна, вул. Дашкевича, вул. Жовківська, вул. Януша, вул. Городницька, вул. Замарстинівська (від вул. Липинського до вул. Хімічної), вул. Липинського (початок), у зв'язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Дашкевича, 2.

Сьогодні до 13:00 припинено водопостачання на вулицях: вул. Героїв Майдану, вул. Остроградських, вул. Відкрита, вул. Лукаша, у зв'язку з ремонтними роботами по ліквідації витоку води на вул. Героїв Майдану, 32.