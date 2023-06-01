Через ремонт залізниці у Карпатах низка поїздів змінить свій маршрут
Суспільство — Зоряна Казмірук, 0 0
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Зміни у русі поїздів будуть протягом червня
У червні через ремонт колії низка «гірських» потягів доїжджатиме лише до Івано-Франківська та Делятина або їх взагалі відмінять. Про це пише Galka.if.ua із посиланням на івано-франківську дирекцію залізничних перевезень Львівської залізниці.
З 12 до 23 червня через ремонт колії лише до Івано-Франківська доїжджатимуть поїзди:
- №95/96 Київ — Рахів;
- №6/5 Запоріжжя — Ясіня;
- №15/16 Харків — Ясіня.
У ці ж дні до Делятина доїжджатимуть такі приміські потяги:
- №6441/6442 Коломия — Ділове;
- №6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта.
Повністю відмінять:
- №55/56 Київ — Рахів;
- №809/810 Львів — Рахів;
- №753/754, 755/756 Рахів — Валя Вишеулуй;
- №6403/6404 Івано-Франківськ — Ворохта.
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