Зміни у русі поїздів будуть протягом червня

У червні через ремонт колії низка «гірських» потягів доїжджатиме лише до Івано-Франківська та Делятина або їх взагалі відмінять. Про це пише Galka.if.ua із посиланням на івано-франківську дирекцію залізничних перевезень Львівської залізниці.

З 12 до 23 червня через ремонт колії лише до Івано-Франківська доїжджатимуть поїзди:

№95/96 Київ — Рахів;

№6/5 Запоріжжя — Ясіня;

№15/16 Харків — Ясіня.

У ці ж дні до Делятина доїжджатимуть такі приміські потяги:

№6441/6442 Коломия — Ділове;

№6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта.

Повністю відмінять: