Через ремонтні роботи 32 будинки у Сихівському районі тимчасово без гарячого водопостачання

Через ремонтні роботи, які проводить ЛМКП «Львівтеплоенерго», у Сихівському районі Львова 32 будинки тимчасово не отримують гарячу воду.

Будинки на вул. Вернадського, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, вул. Драгана, 1, 11, 17, 19, 21, вул. Скрипника, 39, пр. Червоної Калини, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 не отримують гарячу воду через ремонт бойлера гарячого водопостачання в ЦТП-21. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують у четвер, 29 квітня, повідомила прес-служба Львівської міськради.

У зв’язку із ремонтом теплової мережі від ЦТП-17 без гарячого водопостачання також будинки на вул. Антонича, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22. Ремонт планують завершити 3 квітня.