Через ремонтні роботи частина Шевченківського району тимчасово без водопостачання

Частина мешканців Шевченківського району будуть без води

У п’ятницю, 12 січня, з 12:30 до 17:00 буде припинено водопостачання до деяких вулиць у Шевченківському районі Львова.

«У зв’язку з ремонтними роботами на водогоні тимчасово призупинено водопостачання до кількох вулиць Шевченківського району Львова через ліквідацію витоку води на вул. Грінченка, 10б», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР.

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», з 12:30 до 17: 00 буде призупинено водопостачання на вул. Б. Хмельницького, 267-269, вул. Грінченка, вул. Назарука, вул. Стеценка через ліквідацію витоку води на вул. Грінченка, 10б.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.