Через ремонтні роботи частина вулиць Львова без водопостачання
20 квітня через аварію на водогоні частина вулиць Львова залишились без води. За прогнозами «Львівводоканалу», у другій половині дня водопостачання відновлять.
Зокрема, як повідомили на Гарячій лінії міста, на вул. Милятинській, 28 аварійно-ремонтна бригада ліквідовує витік. Через це немає водопостачання на вулицях:
- вул. Васильченка
- вул. Ковельська
- вул. Металістів
- вул. Милятинська
- вул. Миргородська
- вул. Новознесенська
- вул. Пластова
- вул. Польова
А через аварійно-ремонтні роботи трубопроводу на вул. Бандери приблизно до 14:00 не буде водопостачання на таких вулицях:
- вул. Єфремова
- вул. Бандери
- вул. Чупринки
- вул. Глибока
- вул. Здоров’я
- вул. Київська
- вул. Коновальця
- вул. Новий Світ
- вул. Русових
- вул. Японська
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