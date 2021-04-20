20 квітня через аварію на водогоні частина вулиць Львова залишились без води. За прогнозами «Львівводоканалу», у другій половині дня водопостачання відновлять.

Зокрема, як повідомили на Гарячій лінії міста, на вул. Милятинській, 28 аварійно-ремонтна бригада ліквідовує витік. Через це немає водопостачання на вулицях:

вул. Васильченка

вул. Ковельська

вул. Металістів

вул. Милятинська

вул. Миргородська

вул. Новознесенська

вул. Пластова

вул. Польова

А через аварійно-ремонтні роботи трубопроводу на вул. Бандери приблизно до 14:00 не буде водопостачання на таких вулицях: