Води не буде орієнтовно до 16:00

У вівторок, 6 травня, на вул. Костя Левицького у Львові мінятимуть аварійну ділянку водопроводу. Через це частина вулиць у Личаківському районі впродовж семи годин буде без водопостачання. Водночас у центральній частині міста воду подаватимуть з пониженим тиском. Про це повідомили в «Львівводоканалі».

З 9:00 до 16:00 без води будуть такі вулиці: Ак. Богомольця, Вагилевича, Водогінна, Грушевського, Дніпровська, Дороша, Зелена (парна сторона №2-88, непарна №1-89), Івасюка, Кльоновича, Кониського, Конопницької, Костя Левицького, Палія, Павлика, Переяславська, Романчука, Самійленка, Йосипа Сліпого, Студентська, Тарнавського (парна сторона №2-38, непарна №1-35), Грицька Чубая, Шота Руставелі.

З пониженим тиском вода подаватиметься до таких вулиць: Памва Беринди, Біласа, Братів Рогатинців, Валова, пл Вічева, Винниченка, Галицька, Гонти, Городоцька (парна сторона №2-24, непарна №1-51), Данилишина, Дашка, Друкарська, Звенигородська, Яна Жижки, Замарстинівська (парна сторона №6-34, непарна №1-11), Кн. Романа, Котлярська, Краківська, Куліша, Лесі Українки, Нижанківського, Пекарська (парна сторона №2-30, непарна №1-15), Поповича, просп Свободи, Франка (парна сторона №2-28, непарна №1-27), Рибна, Руська, Саксаганського, Сербська, пл. Соборна, Староєврейська, Театральна, Тершаковців, Торгова, Туган-Барановського, Шевська, просп. Шевченка, Шпитальна, Шухевича та Хмельницького (парна сторона №2-36, непарна №1-63).

Після завершення робіт водопровідну мережу промиють. У цей період можливе забарвлення води іржею, яку змивають з труб.