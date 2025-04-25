Львівʼяни не матимуть гарячої води понад місяць

З понеділка, 28 квітня, у Львові розпочнуть щорічні гідравлічні випробування теплових мереж. Жителі багатоквартирних будинків не матимуть гарячого водопостачання впродовж цієї перевірки трубопроводів. Як повідомила Львівська міськрада, насамперед перевірятимуть основні магістралі від ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна», згодом – трубопроводи меншого діаметру, що йдуть від невеликих котелень. Одночасно з випробуваннями замінюватимуть аварійні ділянки мережі.

«Випробування мереж будуть тривати до 5 травня, а далі буде ліквідація виявлених пошкоджень. Попередньо на ліквідацію виявлених недоліків беремо час до 2 червня. Сихівський, Франківський, Шевченківський і частково Личаківський райони в цей час будуть без гарячої води. Однак, як і кожного року, будемо намагатися зробити це швидше», – повідомив директор «Львівтеплоенерго» Олександр Одинець.

Якщо на мережах не буде значних пошкоджень, частину Личаківського району переключать до котельні на вул. Китайській, тому до двох тижнів там відновлять гаряче водопостачання. Планується, що мешканцям Шевченківського району теж вдасться відновити гарячу воду швидше 2 червня.

«Цього року плануємо замінити більше кілометрів трубопроводів, ніж торік. А під час робіт для заміни мережі, зрозуміло, що необхідно зупиняти подачу гарячої води», – відзначає Олександр Одинець.

У Галицькому, частині Личаківського і Залізничному районах, де невелику кількість будинків обслуговують невеликі котельні, гідравліку теплових мереж проведуть за індивідуальним графіком. Зазвичай це триває до двох тижнів.

Відповідно до запланованого графіку, ТЕЦ-1, ТЦ «Північна» з 28 квітня до 3 червня призупинять гаряче водопостачання до будинків:

ТЕЦ-1:

Сихівський житловий масив (просп. Червоної Калини, вул. Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька та прилеглі до них вулиці);

вул. Стрийська, Боднарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Героїв Майдану, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглі до них вулиці (Рубчака, Тролейбусна, Княгині Ольги, Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші);

вул. Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена та прилеглі до них вулиці.

мікрорайон Новий Львів (вул. Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тиверська, Панаса Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Віденська, Кам’янецька, Енергетична, Карманського та прилеглі до них вулиці).

ТЦ «Північна» потачає гарячу воду до:

Шевченківського району Львова (вул. Грінченка, Чигиринська, Мідна, Богдана Хмельницького, Мазепи, Миколайчука, Щурата, Дж. Леннона, Плугова, Студинського, Хвильового, Лінкольна, Тичини, Льняна, Інструментальна, Замарстинівська, Панча, Варшавська, Юрія Липи, просп. Чорновола, Під Голоском, Плужника, Масарика, Окуневського, Кошиця, Сосюри, Липинського, Джерельна, Сорочинська та прилеглі до них вулиці).

Гідравлічні випробування у Залізничному районі і мікрорайоні Рясне розпочнеться у травні.

з 12 до 25 травня призупинять подачу гарячої води до будинків на вул. Виговського, вул. Сигнівка, вул. Любінська, вул. Патона, вул. П. Полтави, вул. Ряшівська, вул. Кричевського, вул. Баштанна, вул. Гірника, вул. Городоцька, вул. Головатого, вул. Караджича, вул. Мисливська, вул. Яворницького, вул. С. Петлюри, вул. Кульчицька, вул. Кульпарківська, вул. Чувашська, вул. Садова, вул. Комарова, Ярослава Мудрого, вул. Грушевського (Рудно).