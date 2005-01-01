Через ремонтні роботи призупинене водопостачання на семи вулицях у Личаківському районі

У неділю, 25 березня, низка будинків у Личаківському районі Львова не отримуватимуть воду через проведення аварійно-ремонтні робіт на вул. Медова Печера, 47.

Тимчасово водопостачання припинене на вул. Глухий Кут (всі будинки); вул. Майорівка (всі будинки); вул. Медової Печери (всі будинки); вул. Садівнича (всі будинки); вул. Соколина (всі будинки); вул. І. Стешенка (всі будинки), вул. Є. Ярошинської (всі будинки), йдеться у повідомленні на «Гарячій лінії міста Львова».

Ремонтні роботи бригади ЛМКП «Львівводоканалу» планують завершити до 17:00.