Через роботи на водогоні мешканці частини вулиці Личаківської без води

Мешканці частини вул. Личаківської без води

У понеділок, 22 січня, у зв'язку з ремонтними роботами на водогоні, частина мешканців вул. Личаківської тимчасово без водопостачання.

Як поінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», у понеділок, 22 січня, до 16:00 припинено подачу води на вул. Личаківській, 135 – 147. Водопостачання припинено через ремонтні роботи з ліквідації витоку води на вулицях Личаківська-Мучна.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов'язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.