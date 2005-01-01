Через роботи на водогоні мешканці частини вулиці Личаківської без води

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 10:312110

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Через роботи на водогоні мешканці частини вулиці Личаківської без води
фото умовне
Мешканці частини вул. Личаківської без води

У понеділок, 22 січня, у зв'язку з ремонтними роботами на водогоні, частина мешканців вул. Личаківської тимчасово без водопостачання.

Як поінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», у понеділок, 22 січня, до 16:00 припинено подачу води на вул. Личаківській, 135 – 147. Водопостачання припинено через ремонтні роботи з ліквідації витоку води на вулицях Личаківська-Мучна.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов'язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

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