У Черкасах оголосили надзвичайну ситуацію через проблеми з водопостачанням

У Черкасах оголошено надзвичайну ситуацію у зв'язку з повторною аварією на електромережах, яка залишила кілька районів без водопостачання. Про це у п'ятницю, 19 січня, повідомляє місцевий сайт «ПроЧерк».

Як повідомляється, у місті створено Штаб з надзвичайних ситуацій. Крім цього, забезпечується підвезення води в різні частини міста.

«У навчальних закладах має бути забезпечено використання води гарантованої якості. Також буде вжито заходи для запобігання розвитку в Черкасах поширення кишкових захворювань і отруєнь», – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що аварія сталася близько 05:00, але до основного місця пориву працівники обленерго і ДСНС довго не могли дістатися через велику кількість снігу і повалені дерева. При цьому з одного боку вже виявлено два пошкодження мережі, з іншого - три. Одне з них усунули.

Наразі водопровід працює в аварійному режимі. Енергетики обіцяють подати напругу найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізмаїл на Одещині через негоду залишився без світла, води та опалення.