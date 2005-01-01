Місто Ізмаїл на Одещині через негоду залишилося без світла, води та опалення

Також знеструмлені сусідні з містом населені пункти

Місто Ізмаїл Одеської області 18 січня опинилося повністю знеструмленим через негоду. Як повідомив у Facebook міський голова Андрій Абрамченко, пошкоджена єдина високовольтна лінія, яка йде з Арциза через Молдову. Через це припинилося електропостачання котелень і насосних станцій.

«Роботи з відновлення електропостачання ведуться. Очікується, що до вечора електропостачання буде нестабільним, водопостачання буде відсутнє», – повідовив Абрамченко.

У Ізмаїлі налічується близько 76 тис. мешканців.

Повідомляється також, що аналогічна ситуація спостерігається в населених пунктах Кілійського району, який межує з Ізмаїльським. Голова Кілійської районної ради Павло Бойченко написав у Facebook, що світло і вода є тільки в селищі Вилкове. Інші населені пункти або частково, або повністю знеструмлені.