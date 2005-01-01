Синоптики обіцяють потепління після нетривалих морозів

Із 17 січня прогнозується більше снігу, проте потеплішає

В Україні протягом 15-16 січня очікуються морози, проте вже 17 числа прийде потепління. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

«З 17-го січня температура поповзе вгору, відчутно потепліє, але побільшає снігу, мокрого снігу та сильного вітру. Словом, тиждень буде строкатим, нестійким», – прогнозує вона.

Попередньо, за словами Діденко, Водохреща, 19 січня, буде теплим, але вологим та вітряним.

Нагадаємо, раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що із 18 січня в Україні очікуються снігопади та хуртовини, а з 25 січня – сильне похолодання зі зниженням температури до 20–25 градусів морозу.