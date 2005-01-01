Укргідрометцентр прогнозує морози до -25°С наприкінці січня

Морозам передуватимуть сильні вітри та снігопади

Із 18 січня в Україні очікуються снігопади та хуртовини, а з 25 січня – сильне похолодання зі зниженням температури до 20–25 градусів морозу. Про це заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, повідомляє «Укрінформ».

«В найближчі 10 днів ми чекаємо як мінімум два періоди погіршення погодних умов, які можуть призвести до суттєвого погіршення роботи господарства та створити проблеми населенню. 18 січня ми чекаємо проходження через центральну частину України, крім Сходу і Заходу, достатньо активних пари циклонів, які приведуть до випадіння сильного, місцями дуже сильного снігу, налипання мокрого снігу, а також посилення швидкості вітру, хуртовини. Ми очікуємо приріст сніжного покриву, нашарується ще 10-20 сантиметрів в більшості областей України», – сказав Кульбіда.

Він зазначив, що перед цим, а саме 15-го, 16-го та 18-го січня спочатку на Лівобережжі, а потім і на іншій території України очікується випадіння снігу до 10 см. «Таким чином, сумарна кількість висоти снігового покриву може скласти 20-30 сантиметрів в більшості областей України», – додав Кульбіда.

Голова Укргідрометцентру також повідомив, що 21-22 січня очікується активний циклон з Балканського півострова, який принесе сильні снігопади з переходом у дощ, дощ в сніг, штормові вітри, ожеледицю і посиленням штормового вітру до 15-24 метрів в секунду.

Також прогнозуються значні коливання температурного режиму. За словами Кульбіди, невдовзі температура знизиться в нічний час до -9 градусів, а на північному сході до -14 градусів морозу.

«Починаючи з 25 січня є дуже висока ймовірність сильного похолодання в Україні, зі зниженням температури до -14, -19, а з 27-28 січня до -20, -25 градусів морозу», – заявив директор Укргідрометцентру.

Водночас він додав, що протягом наступних днів прогноз буде деталізовано.