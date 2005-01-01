Через кліматичні зміни Україна наближається до субтропіків

Львів’яни зустрічатимуть Новий рік та свята без снігу. Цьогорічна зима вже тепліша від норми, а температура вище нуля триматиметься щонайменше до Різдва, запевняють синоптики.

Через такі перепади у львівському ботанічному саду навіть з’явився цвіт на деяких рослинах, наприклад, зацвів терлич безстебловий. Якщо ж зараз випаде сніг – рослина загине. А от коли потепління триватиме, то слідом за терличем прокинуться і інші.

«І підсніжники, і білоцвіт, і ерантіси, і морозники, які тільки чекають щонайменшого потепління. Звісно, що це шкодить фруктовим деревам, але я думаю, що такого глобального потепління в наших умовах наразі ще не дійде», – каже інженер ботанічного саду Марія Надрага.

А от синоптики можуть із цим посперечатися. Два дні тому в області вже зафіксували 14 градусів тепла, а це дуже висока позначка для нашого регіону. Якщо ж цьогорічну зиму порівнювати із попередніми – зараз середня температура вже на один градус вище за норму. Фахівці вважають це важливим фактором.

«Ми взагалі жили і мали би далі жити в помірному кліматі, помірний пояс, але оскільки змінюється температура по всій планеті, відповідно, зміщуються теплові пояси, і ми скоріше вже за температурою відповідаємо більше субтропікам», – розповідає в.о. начальника відділу Львівського гідрометеоцентру Олена Смалюх.

За усіма народними прикметами цьогорічна зима мала би бути дуже сніжною. Петро Біляковський, кандидат історичних наук, етнограф, пояснює: «Наприклад, багато білих грибів – буде багато снігу. Біло влітку – буде біло й взимку. Насправді грибів було дуже багато, всі ринки львівські були ними завалені, але, як бачимо, сніг трошки випав і пропав. У контексті народних прикмет, якщо взимку немає снігу, то й влітку також буде погана погода».

Науковець розповідає: раніше була циклічність, яка століттями не змінювалася. Тож прикметам варто було вірити, тепер же етнографи кажуть, що дедалі частіше вони не здійснюються.

І синоптики це підтверджують. Снігу майже не буде, натомість цьогорічна зима буде теплою та дощовою.