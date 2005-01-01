Мешканців Львівщини попереджають про мороз та ожеледицю

13 січня на окремих ділянках Львова та області синоптики прогнозують ожеледицю. Температура поступово опускатиметься нижче нуля. Ввечері 12 січня на магістральні вулиці Львова виїхали піскосії.
Вже зараз у Львові, за інформацією прес-служби ЛМР, на дороги міста виїхали піскосії, які посипають магістральні дороги.
«На лінії виїхали 27 піскосіїв. Підсипають найперше магістральні вулиці, підйоми та мости», ‒ повідомила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.
Нагадаємо, відстежити роботу снігоприбиральної техніки онлайн можна тут.
За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у найближчу добу в місті прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. 13 січня вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Температура повітря вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу. Вітер південно-східний 9-14 м/с.
14 січня теж буде мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень 0-5° морозу, вночі 6-11° нижче нуля, в горах до 14° морозу.
15 січня ‒ вночі 8-13° морозу, в горах до -16°, вдень 0-5° морозу.
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