У Румунії через потужний снігопад тисячі людей залишилися без світла

У країні було заблоковано головні магістралі

Хуртовина та сильний вітер залишили десятки шкіл, кілька головних доріг та портів закритими у різних частинах Румунії, тисячі людей залишилися без електрики, пише «Європейська правда».

Міністр внутрішніх справ країни Кармен Ден заявила у четвер, що близько 32 тис. людей залишилися без електрики в 13 округах по всій Румунії. За її словами, кілька доріг були превентивно закриті на ніч на південному заході та півдні Румунії.

Повідомляється, що службам вдалося врятувати 22 людей, які застрягли в автобусі через замети у регіоні Галац в східній Румунії.

У північно-східній Румунії, де вже тисячі людей залишилися без електроенергії, снігопади не припиняються.

Начальник транспорту країни повідомив, що чорноморські порти в східній Румунії були закриті 18 січня через сильні пориви вітру.