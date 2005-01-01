Одесу паралізував сильний снігопад

У місті зафіксовано чимало автомобільних аварій,

Одесу 16 січня накрив сильний снігопад. Опади паралізували рух транспорту і спричинили низку ДТП. Останніх у місті, відповідно до даних поліції, вже налічується кілька десятків. Зупинився рухомий склад на багатьох маршрутах міського електротранспорту.

У місті, крім сильних снігопадів, також сильний штормовий вітер, ожеледиця і хуртовини.

Правоохоронці в Одесі обмежили в'їзд великогабаритного транспорту в усіх напрямках. Про це повідомили в патрульній поліції області.

Через несприятливу погоду з перебоями працює місцеве летовище, вдень скасували вже сім рейсів. Відповідні дані було наведено на онлайн-табло аеропорту.

Повідомляється, що аеропорт Одеси не прийняв два літаки з Києва, також скасували міжнародні рейси з Варшави, Дубая, Стамбула, Мінська і Анкари.

Згідно із даними місцевого видання «Таймер», пілот рейсу з київського аеропорту «Жуляни» на півдорозі розвернув літак через несприятливі погодні умови в Одесі. Також повідомляється, що персонал аеропорту намагається забезпечити нормальні умови для зльоту і посадки літаків.

Окрім того, в Одеській області через снігопади обмежено рух вантажного транспорту. Зокрема, заборонено рух вантажівок по трасах на Київ, Мелітополь, Рені, Кучургани, Чорноморськ і Южний.

Містяни активно поширюють фото і відео із засніженою Одесою.

Водночас в соцмережах окремі жителі закликали роботодавців підтримати акцію «16.01 - короткий день» і відпустити працівників раніше додому.