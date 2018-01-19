Частина мешканців у двох районах Львова тимчасово без водопостачання

Води не буде на декількох вулицях Франківському та Личаківському районів

У п’ятницю, 19 січня, мешканці деяких вулиць у Франківському та Личаківському районах міста тимчасово будуть без водопостачання. Водопостачання припинено до 16:00 у зв'язку з витоком води.

«Із 11:00 до 16:00, через ремонтні роботи з ліквідації витоку води на вулиці Природній, 3а, без водопостачання будуть мешканці у районі вулиць Природна та Моршинська. Також із 11:00 до 15:00 води не буде в мешканців вул. Некрасова, вул. Сковороди, вул. Кармелюка. Тут проводять ремонтні роботи з ліквідації витоку води на вул. Сковороди, 5», – повідомили у прес-службі ЛМКП «Львівводоканалу».

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за незручності, які пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.