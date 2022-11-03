Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня

Через обстріли російських військ Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Про це повідомила прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Як розповіли у відомстві, 2 листопада внаслідок обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Увімкнулись усі 20 дизель-генераторів.

Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки №№ 5 та 6 переводяться в холодний стан.

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу, наголосили в Енергоатомі.

«Через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені», - наголосили в НАЕК.

У відомстві вкотре звернулися до міжнародного співтовариства із закликом «невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу».

Нагадаємо, що росіяни окупували ЗАЕС 4 березня. Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має «захищати її» від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну. Україна втратила більш ніж 28 млрд грн через окупацію ЗАЕС.