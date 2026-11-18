18 листопада повітряну тривогу в Сарненському районі оголошували тричі

У середу, 18 листопада, внаслідок російської атаки понад 80 населених пунктів Сарненського району залишилися без електропостачання. Школи громади перевели на дистанційне навчання.

За інформацією голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, знеструмлення сталося під час ранкової атаки. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи. Попередньо, люди не постраждали.

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«Сьогодні заклади освіти Сарненської громади працюють дистанційно. Підприємства та служби забезпечують свою діяльність за допомогою генераторів та інших резервних джерел живлення», – зазначив міський голова Сарн Руслан Серпенінов.

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18 листопада повітряну тривогу в Сарненському районі оголошували тричі: з 06:26 до 06:34, з 08:02 до 08:21 та з 08:42 до 09:32.

Нагадаємо, під час російської атаки напередодні, 17 листопада, понад 300 населених пунктів Рівненської області залишилися без електропостачання. У Рівному тимчасово зупиняли рух тролейбусів, а мешканці повідомляли про зниження тиску води.