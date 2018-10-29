Через сильні дощі центр Венеції затопило на 75%

Через негоду «червоний» рівень небезпеки оголошено в шести регіонах на півночі Італії

У понеділок, 29 жовтня, через сильні дощі та шторм затопило 75% центру Венеції.

Рівень води в венеціанській лагуні піднявся на 1,56 м, що відповідає показнику на 1 грудня 2008 року, коли у Венеції сталася одна з найсерйозніших за останні десятиліття повеней, повідомляє Venezia Today.

Площа Сан-Марко, яка є найнижчою точкою міста, ще з ранку була повністю покрита тонким шаром води. Незабаром після 12:00 площею стало неможливо пересуватися. До 14:00 доступ до більшої частини центру Венеції був повністю заблокований.

Загалом, через негоду «червоний» рівень небезпеки оголошено в шести регіонах на півночі Італії. У Венето закрили чотири дороги. Жертвами негоди стали п'ятеро осіб, ще одна людина зникла безвісти. Всі загинули в результаті падіння дерев в різних районах Італії.

Фото EVonHoccheim, aquaapartments

У Венеції під час повені 2008 року рівень води досяг майже 1,56 м. Під час повені 1979 року рівень води піднявся до 1,66 м. У 1966 році вода перевищила позначку 1,94 м.

У зв'язку зі зливами і штормами оголошено штормові попередження, сотні шкіл закрито. Найвищий рівень штормового попередження станом на понеділок оголошено в Лігурії, Ломбардії, Фріулі, Венето і Тренто на півночі країни та Абруццо в центральній частині, а також на Сицилії.

Також у регіонах перекриті дороги, а рятувальники на півночі країни рятувальники повідомляють про кількох легкопоранених через негоду. Також напередодні через зсув ґрунту, викликаний дощами, загинули чотири людини в області Калабрія. Ще одна людина загинула в порту Катандзаро після того, як вітрильну яхту знесло сильною течією.