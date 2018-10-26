У Йорданії автобус зі школярами змило потоком під час зливи, щонайменше 17 дітей загинули

Сильний дощ затопив дороги в Аммані та інших містах Йорданії

У Йорданії шкільний автобус був змитий потоком під час зливи. В результаті загинули щонайменше 17 осіб, більшість з них — діти. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, що всього в автобусі, за попередніми даними, знаходилися 37 школярів і семеро дорослих. Деякі з тих, що вижили знаходяться у важкому стані. Вони їхали на екскурсію в районі Мертвого моря.

Через події король Абдалла скасував свою поїздку в Бахрейн. До пошуково-рятувальної операції приєдналися ізраїльські військові.

Видання нагадує, що у квітні 2018 року під час повені біля Мертвого моря загинули дев’ять ізраїльських підлітків, які брали участь в програмі доармійської підготовки.