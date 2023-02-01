У четвер, 2 лютого, у Львові та області оголосили штормове попередження через сильні опади, зокрема мокрий сніг. На дорогах також очікується ожеледиця.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 2 лютого у Львові та області буде хмарно. Вранці та вдень буде сніг та мокрий сніг, місцями опади будуть значними. Очікується слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура впродовж доби від 3°С морозу до 2°С тепла.