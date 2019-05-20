Міськрада заявила, що суттєвих підтоплень у Львові немає

20 травня через сильні опади окремі вулиці Львова у воді. Серед проблемних локацій ‒ вул. Зелена, Франка, Окуневського. Також не курсує електротранспорт. У місті сильно ускладнений рух транспорту.

Однак, як запевнили у Львівській міськраді, сильних підтоплень не зафіксовано. За інформацією голів усіх районних адміністрацій, є невелике накопичення води на Сихові біля ТЦ «Арсен» та на вул. Зеленій біля ДСК. Туди вже виїхали бригади.

«Наразі значних зауважень по місту нема, вул. Сахарова проїзна. Підтоплень також не виявлено. Там, де утворились нагромадження листя і мулу, комунальники попрацюють і приберуть», — цитує директорку департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірину Маруняк прес-служба ЛМР.

Як додала посадовиця, комунальні служби чистять у місті дощоприймачі. Відповідно до складеного графіку роботи будуть тривати до червня. Зараз вже почищено 60% дощоприймачів. Щоб промити труби дощоприймачів, залучають машину «Львівводоканалу»

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За інформацією Львіського гідрометцентру, до кінця доби 20 травня прогнозують сильні дощі та зливи, град. Пориви південно-східного вітру 17-22 м/с, подекуди шквали 25-28 м/с.

На наступні дні 21–23 травня також очікуються сильні і тривалі дощі, грози, подекуди град та шквали 15–20 м/с. На Львівщині очiкується пiдйом рiвня води на басейнах рiчок мiсцями до 2 м. Можливе затоплення сільськогосподарських угiдь.