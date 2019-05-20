У вихідні через негоду у двох селах поблизу Львова підтопило приватні господарства

Рятувальники відкачували воду

У суботу, 18 травня, на території Пустомитівського району Львівської області через сильний дощ підтопило 27 домогосподарств та 3 присадибні ділянки. Рятувальники за допомогою мотопомпи відкачували воду, яка в деяких місцях сягала 50-70 см.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини, підтоплення сталися у с. Сороки-Львівські та с. Скнилів. В останньому, через підйом рівня води у річці Вишенька, було підтоплено 27 домогосподарств.

«У с. Сороки-Львівські підтоплено 3 присадибні ділянки. Рівень води досягав до 50 см. Рятувальники за допомогою мотопомпи відкачали 20 м3 води. У с. Скнилів у зв’язку з підйомом води в річці Вишенька та забудові в водоохоронній зоні підтоплено 27 домогосподарств. Рівень води досягав до 50 см. За ніч вода зійшла, річка Вишенька знаходиться в руслі», — повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини.

Також у неділю, 19 травня, в с. Скнилів Пустомитівського району підтопило 2 підвали. Рівень води сягав до 70 см. Рятувальники за допомогою мотопомпи відкачали 7 м3 води.

Відео ГУ ДСНС Львівщини