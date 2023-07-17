Сильна злива, яка почалась у Львові близько 21:00 і тривала близько години, підтопила кілька вулиць та призвела до розриву колектора, інформує прес-служба міської ради у понеділок, 17 липня.

«Внаслідок негоди стався розлив колектора на вул. Торф’яній, відбулось підтоплення, деякі будинки мають перебої з електропостачанням», – йдеться у повідомленні. Вулиця Торф'яна з'єднує проспект Чорновола та вулицю Замарстинівську.

Як повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, комунальні служби вже працюють, аби оперативно ліквідувати наслідки зливи.

«Через те, що одномоментно випала велика кількість опадів, у кількох будинках ливнева каналізація не впоралась із тою кількістю води, на кількох дорогах частково забились дощеприймачі та не могли приймати воду. Є випадки зірваних потоком води каналізаційних люків», – кажуть у мерії.

Працівники «Львівелектротрансу» проведуть огляд трамвайних колій з метою виявлення замулених місць, що утворились через сильні потоки води, аби розчистити колію, і електротранспорт міг рано вчасно виїхати на лінії.

Нагадаємо, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 18 липня вночі по місту очікується гроза та шквалистий вітер 15-20 м/с. Мерія закликає містян зважати на прогноз погоди й бути обачними.

Міський голова Львова у себе в соцмережах закликав оперативно повідомляти про наслідки негоди на гарячу лінію – за номером 1580, або у коментарях під його дописом, аби допомогти комунальним службам швидше виявити місця, де потрібне оперативне реагування.