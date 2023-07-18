Ливневі каналізації деяких будинків, кілька люків та колектор на просп. Чорновола - вул. Торф’яній не встигали приймати великий об’єм води

У понеділок ввечері, 18 липня, у Львові за півтори години випала чотириденна норма опадів. Відтак ливневі каналізації деяких будинків, кілька люків та колектор на просп. Чорновола - вул. Торф’яній не встигали приймати такий об’єм води. Тому у місті були підтоплення. Комунальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків зливи. Про це повідомила заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

«Були підтоплення на вул. Костя Левицького, Дороша, Тершаківців. Незначні намули піску були на перехресті вул. Сахарова - Княгині Ольги - Горбачевського. Оскільки пісок був на трамвайних коліях, то ще вчора працівники “Львівелектротрансу” оперативно очищали колії від намулу. Сьогодні зранку трамваї виїхали на маршрути у звичному режимі», – розповіла Ірина Маруняк.

Найбільше води було на просп. Чорновола-вул. Торф’яній. Там відбувся розлив колектора.

«Плити самого колектора не підірвало, відбулось лише розгерметизовування швів і вода порушила благоустрій. Зараз бригади “Львівводоканалу” проводять герметизацію швів на колекторі і відновлюють благоустрій», – додала заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

Ірина Маруняк нагадала, що мерія працює над тим, щоб облаштувати дублюючий колектор на вул. Торф’яній. ТЕО вже зробили і провели тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації. Виготовлення проекту також вже розпочали. Вартість будівництва дублюючого колектора на вул. Торф’яній орієнтовно становитиме 250 млн грн.

Окрім того, комунальники обстежили будинки на вул. Торф'яній і вул. Покутській. Будинки не постраждали. У підвальних приміщеннях було приблизно 2 см води, яка швидко зійшла.

«Відзначу, що виділені кошти з резервного фонду на виконання першочергових протиаварійних робіт у будинках на вул. Торф'яна, 21, Покутська, 4, 4а, 6. Це будинки, які часто підтоплювало. Роботи вже розпочалися. У цих будинках міняємо каналізаційну мережу, робимо гідроізоляцію, підпірні стінки, щоб вода не потрапляла у будинки. Орієнтовно до 1 вересня буде завершено основну частину робіт», – розповіла Ірина Маруняк.

Загалом через вчорашню зливу було зірвано 9 люків. Зараз «Львівводоканал» встановлює люки на місця. Також були підтоплення дахів у кількох будинках, де ливнева каналізація не встигала прийняти великий об’єм води. Комунальники чистили ливневу каналізацію, де це було потрібно. Пошкоджених внаслідок негоди машин немає, повалених дерев також, зафіксовано лише кілька зламаних гілок.