У вівторок, 18 липня, у Львові та області очікуються грози та сильні пориви вітру, температура повітря вдень становитиме до 27°С. Синоптики також оприлюднили прогноз погоди до 22 липня.

Як вказано у повідомленні львівського гідрометцентру, 18 липня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі помірні, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 13 – 18°С, вдень 22 – 27°С тепла.

19 липня буде без опадів, лише в другій половині дня короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південний з переходом на західний, 5 – 10 м/с, в другій половині дня місцями шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 10 – 15°С, вдень 25 – 30°С тепла.

20 липня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15°С, вдень 22 – 27°С тепла.

21 липня буде без істотних опадів. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 9 – 14°С, вдень 23 – 28°С тепла.

22 липня буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16°С, вдень 21 – 26°С тепла.