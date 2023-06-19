Літо 2023 року обіцяє бути непростим, постійні загрози російських атак, контрнаступ, а з ним й загроза нових обстрілів. Для більшості українців цьогорічний пляжний відпочинок буде на озерах чи біля басейну. Поїхати за кордон на море не усі можуть (і хочуть), а українські моря через російські атаки зараз не є безпечними.

Погода уже справді літня, тож ZAXID.NET приготував підбірку кращих місць для пляжного відпочинку просто неба у Львова, а також на Львівщині.

Де покупатись у Львові

Якщо ви не хочете виїздити зі Львова, але дуже хочете поплавати та позасмагати хоч кілька годин, то маємо для вас кілька варіантів пляжного відпочинку в місті.

Аквапарк «Пляж»

У Львові є свій аквапарк «Пляж». У ньому є п’ять басейнів, гірки різної висоти та складності, джакузі, сауни. Хоч сам аквапарк розташований у приміщення, проте охочі позасмагати можуть вийти на літню терасу.

Фото аквапарку «Пляж»

Де розташований: вул. Княгині Ольги, 114.

Графік роботи: з понеділка по суботу: із 07:00 до 21:00, у неділю – із 08:00 до 21:00. Гірки працюють щодня з 11:00 до 19:45.

Ціни: вартість однієї години 160 грн, двох – 310 грн, повного дня 490 грн, пільговий квиток на годину 120 грн, дві – 210 грн, повний день – 350 грн. Пільговий квиток діє для дітей ростом до 150 см, інвалідів 1 та 2 групи, пенсіонерів. Для учасників бойових дій діє знижка 20%. Також є сімейні на групові тарифи.

Детальніше: сайт.

Відпочинковий комплекс Otaman Resort

У відпочинковому комплексі можна поплавати у відкритому басейні площею 25х10 м та глибиною 1,5 м і з базовою температурою води 24°С. Також є дитячий басейн з гіркою. Біля басейна є фуд-корт та лаунж зона.

Фото Otaman Resort

Де розташований: Львів, виїзд з вул. Зеленої на Кільцеву дорогу.

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: Пляжна зона (з рушником та шезлонгом) 400 грн у будні, 500 грн у вихідні, зона з натуральним газоном та парасолями – 300 грн у будні та 400 грн у вихідні. Діти до 14 років 250 грн у будні, 350 грн у вихідні. Діти до 3 років безкоштовно.

Детальніше: сайт.

«Три стихії»

У оздоровчому центрі «Три стихії» є відкритий басейн глибиною 1,3 м та температурою води 26°С, а також дитячий міні-басейн та ігрова зона. Відвідувачам тут надають шезлонги та рушники, а також тут можна поїсти за додаткову плату.

Фото центру «Три стихії»

Де розташований: вул. Щирецька, 36, ТВК «Південний».

Графік роботи: із 10:00 до 19:00.

Ціни: одна година перебування на літній терасі у будні вартує 150 грн (200 грн у вихідні), день – 400 грн у будні (500 грн у вихідні). Для дітей до 14 років діє 30% знижки, діти до 3 років можуть відвідувати басейн безкоштовно.

Детальніше: сайт.

Розважальний комплекс «Медик»

На території розважального комплексу «Медик» є відкритий 50 метровий басейн з баром, дитячого басейна тут немає. Усім відвідувачам надаються шезлонги.

Фото розважального комплексу «Медик»

Де розташований: вул. Горбачевського 24.

Графік роботи: із 09:00 до 21:00.

Ціни: година перебування – 140 грн, дві години – 220 грн, повний день – 350 грн. Діти від 5 до 14 років: година – 90 грн, дві години – 130 грн, повний день – 200 грн.

Детальніше: Instagram.

Де покупатись біля Львова

Emily Resort

У відпочинковому комплексі є кілька зон для пляжного відпочинку, а також фуд-корти та ресторани. Окрім басейнів для дорослих та дітей, тут є доріжки для плавання, дитячий аквапарк, джакузі, СПА-центр, готель.

Фото Emily Resort

Де розташований: Винники, вул. Хмельницького, 9Б.

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: вхідний квиток на цілий день у зону без шезлонгів вартує 300 грн у будні та 400 грн у вихідні. Вартість відпочинку у зоні з шезлонгом 400 грн у будні та 500 грн у вихідні. Діти зростом до 120 см у супроводі дорослого, а також учасники бойових дій можуть відвідувати пляж безкоштовно. Вхід у Emily Aquatoria для дорослого у будні становить 500 грн, у вихідні 700 грн. Діти зростом до 120 см можуть відвідувати цю зону безкоштовно у супроводі дорослого. Після 18:00 діє 50% знижки на вхід.

Детальніше: Сайт.

Rumbambar Swim&Dance Club

У розважальному комплексі Rumbambar є басейн розміром 20х24 м глибиною 1,4 м, ще один басейн глибиною 50 см для підлітків з водним атракціоном, а також окремий басейн для дітей до 3 років глибиною 20 см. На території є фуд-корт, спортивні розваги та Wi-Fi.

Фото Rumbambar Swim&Dance Club

Де розташований: 7-й км траси Львів-Київ, Гамаліївка (на території парк-готелю Древній град).

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: базовий вхідний квиток для дорослого включає шезлонг та рушник, у будні вартість становить 500 грн, у вихідні 500 грн. Вечірній квиток (з лежаком при наявності вільних лежаків) передбачає відпочинок у комплексі із 17:00 до 20:00 та вартує 300 грн у будні та вихідні. Діти зростом до 115 см можуть відвідувати басейн безкоштовно, без лежака та рушника, із рушником та лежаком вартість входу становитиме 300 грн.

Детальніше: сайт, Instagram.

Aqua GK

У готельно-відпочинковому комплексі «Галицька корона» можна відвідати пляжну зону Aqua GK для дорослих, а також для дітей тут є басейн з підігрівом, ігрова зона з гірками та різноманітні страви в меню.

Фото «Галицької корони»

Де розташований: Кільцева дорога (у с. Давидів).

Графік роботи: 10:00 – 21:00.

Ціни: вхід на пляж для дорослого становить 300 грн у будні та 400 грн у вихідні дні, діти до 10 років – 100 грн у будні та 200 грн у вихідні, діти зростом до 115 см – безкоштовно. Для учасників бойових дій є пільги – вхід у будні 150 грн, у вихідні 200 грн.

Детальніше: сайт, Instagrаm.

База відпочинку Palmira Resort

На базі відпочинку є озеро, пляж, спортивні розваги для дорослих та дітей, бар і ресторан, оренда альтанок, паркінг на 200 авто, а також працюють рятувальники.

Фото Palmira Resort

Де розташований: с. Підберізці, вул. Галицька 17.

Графік роботи: із 09:00 до 20:00.

Ціни: вхід для дорослих – 200 грн, діти до 10 років – безкоштовно. Оренда лежака – 50 грн. Оренда альтанки до 10 людей – 1000 грн, до 20 людей – 1500 грн, до 30 людей – 2000 грн.

Детальніше: Instagram.

Відпочинковий комплекс «Альбатрос»

База відпочинку розташована у селі Воля-Гомулецька за 16 км від Львова. На території є озеро, пляж, альтанки, кафе, а також готель та колиби.

Фото бази відпочинку «Альбатрос»

Де розташований: с. Воля-Гомулецька, вул. Озерна 6.

Графік роботи: 09:00 до 23:00.

Ціни: вхід на територію вартує 100 грн з дорослого та 30 грн з дитини від 3 років. Альтанка до 30 осіб – 400 грн, парковка 50 грн, сауна – 350 грн за годину, за 30 грн можна взяти простирадло та за 100 грн віник.

Детальніше: сайт.

Edem Resort Medical & SPA

Комплекс розташований у селі Стрілки за 34 км від Львова. На території є озеро, ресторан, СПА, гольф-клуб, медичний центр, бенкетний зал та готель.

Edem Resort Medical & SPA

Де розташований: с. Стрілки, вул. Парк Країна Едем, 1.

Ціни: комплекс ще не оприлюднив вартість послуг на пляжний сезон у 2023 році, тож ціни варто уточнювати у адміністрації перед приїздом.

Детальніше: сайт.

«Бухта вікінгів»

У готельно-відпочинковому комплексі «Бухта вікінгів» є парк розваг, мотузковий парк, а також озеро для пляжного відпочинку. На території є ресторан, а також котеджі, у яких можна залишитись на ніч. Для дітей є дитяче містечко та міні-гірка.

Фото «Бухти вікінгів»

Де розташований: вул. Лісова, 14, Старе село.

Графік роботи: із 09:00 до 21:00.

Ціни: вхід на територію комплексу вартує 50 грн, а відпочинок біля озера 300 грн.

Детальніше: сайт.

«Криве Озеро»

На території комплексу є відкритий басейн, який є безкоштовним для клієнтів готелю. Для гостей, які не проживають у готелі, вхід у басейн здійснюється у режимі «живої черги», або за попереднім бронюванням. На території є дорослий та дитячий басейн, джакузі, соляна купель, зона з гамаками, кальяни, бар, аквааеробіка та спортивний басейн.

Фото «Криве Озеро»

Де розташований: Новояворівськ, вул. Зелена, 34

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: вхід для дорослих у будні вартує 400 грн за день, у вихідні – 500 грн. Вхід для дітей до 14 років у будні – 200 грн за день, у вихідні 300 грн. Лежак входить у вартість. Діти зростом до 120 см можуть відвідувати басейн безкоштовно.

Детальніше: сайт.

«Львівська Швейцарія»

Готель-кемпінг «Львівська Швейцарія» розташований поруч із лісом та озером, на території також є альтанки, а влітку тут можна зупинитись із палатками.

Фото «Львівської Швейцарії»

Де розташований: вул. Озерна, 1б. Давидів.

Графік роботи: із 10:00 до 22:00.

Ціни: торік в’їзд на територію вартував 50 грн, але вартість варто уточнювати.

Детальніше: сайт.

«Задорожнє»

Озеро неподалік Стрия, що за 43 км від Львова, в народі ще називають «Байкал». Воно утворилося у результаті затоплення Дроговизького вапнякового кар’єру. Глибина озера сягає 27 м. Навколо озера розташовані одразу кілька баз відпочинку. Наприклад, Sky Lake та Baykal Resort, які пропонують пляжний відпочинок з шезлонгами та альтанками.

Фото Baykal Resort

Де розташоване: озеро Задорожнє.

Графік роботи: 9:00-22:00.

Ціни: у Sky Lake вхід на територію вартує від 250 грн для дорослого, можна орендувати альтанку до 8 осіб за 800 грн та альтанку до 16 осіб за 1300 грн. З розваг на воді пропонують SUP-дошку (150 грн за 30 хв) та каяк (300 грн за 30 хв). У Baykal Resort вартість входу на території становить від 250 грн.

Детальніше: Instagram Sky Lake, сайт Baykal Resort.

Ставки в Івано-Франковому

Ставки розташовані в селищі Івано-Франкове, що на Яворівщині, за 27 км від Львова. Тут є дикий піщаний пляж.

Де розташований: став розташований на в’їзді у село.

Графік роботи: цілодобово.

Ціни: безкоштовно.

Озеро «Молодіжне»

Штучно створене озеро у Перемишлянах розташоване за 47 км від Львова. Тут є пляжна зона і паркінг для автомобілів.

Де розташоване: на в’їзді у Перемишляни необхідно повернути ліворуч на вул. Липова Алея, а потім – повернути ліворуч.

Графік роботи: цілодобово.

Ціни: вхід на пляж та користування паркінгом безкоштовні.

«Гостинний двір»

Відпочинкова база розташована в Коросно, що за 40 км від Львова. На території є готель, альтанки, басейн, бані та велике озеро з пляжем.

Де розташований: с. Коросно, вул. Львівська 20А.

Ціни: торік вхід на пляж коштував 50 грн, вартість варто уточнювати.

Детальніше: Instagram.

Міський став у Золочеві

Озеро розташоване у Золочеві на вул. Шевченка у парку «Здоров’я». Навколо озера облаштували міський пляж, доступ до якого мають усі охочі.

Графік роботи: цілодобово;

Ціни: безкоштовно.

«Чарівна долина»

Відпочинкова база розташована у селі Родатичі. Тут є чотири озера, готель, котеджі, ресторан, альтанки, мотузковий парк, сауна, а також кілька спортивних майданчиків.

Де розташована: с. Родатичі, вул. Озерна, 1.

Графік роботи: із 10:00 до 22:00.

Ціни: вхід на територію бази вартує 50 грн, діти до 14 років можуть відвідувати безкоштовно. Оренда мангалу з дровами 300 грн, альтанка до 8 осіб 400 грн, до 20 осіб – 800 грн.

Детальніше: сайт.

Озеро в Суховолі

Озеро розташоване за 15 км від Львова й утворилося на місці вапнякового кар’єру. Місцеві називають озеро «Шутер».

Графік роботи: цілодобово.

Ціни: безкоштовно.